عاجل.. إنخفاض في اسعار الذهب في مصر3 جنيه للجرام مع استمرار تراجعه عالميا

الاقتصاد
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر

إتجهت اسعار الذهب في مصر للهبوط خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، مع استمرار تراجع اسعار الذهب في الاسواق العالمية بعدما أظهر بيانات اقتصادية استمرار قوة الاقتصاد الامريكي ما يشجع البنك المركزي على رفع اسعار الفائدة الذي يؤثر سلبا على اسعار الذهب.

 

وانخفضت اسعار الذهب عالميا إلى مستويات 1721 دولار للوقية، ما دفع لتراجع سعر جرام الذهب في مصر بقيمة تراوحت بين 3 إلى 5 جنيه.

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم   الاربعاء  31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 24 في مصر تراجع  بقيمة  تراوحت بين  2 إلى 3 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 ليصل إلى 1254 جنيه للشراء و1245 جنيه للبيع  مقارنة  1258 جنيه للبيع، و1245 جنيه للشراء في التعاملات الصباحية.

سعر عيار الذهب 22 في مصر  اليوم الاربعاء  31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام  عيار الذهب 22 في مصر تراجعا بقيمة  4 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 ليصل إلى مستويات 1149 جنيه للبيع و1142 جنيه للشراء، 1153 جنيه للبيع، و1142 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم الاربعاء  31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 تراجعا بقيمة 3 جنيه ليصل إلى 1097 جنيه للبيع و1090 جنيه للشراء مقارنة بمستويات 1100 جنيه  للبيع و1090 جنيه  للشراء.

سعر عيار الذهب 18 في مصر  اليوم الاربعاء  31 اغسطس اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 تراجعا بقيمة  2جنيه ليصل إلى 940 جنيه للبيع و934 للشراء مقارنة  942 جنيه  للبيع  و 934 جنيه  للشراء في التعاملات الصباحية؟

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم الاربعاء  31 اغسطس 2022  :

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر انخفاضا  خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 بقيمة 2  جنيه ليصل إلى 731 جنيه للبيع و726 جنيه للشراء مقابل 733 جنيه للبيع، و726 جنيه للشراء في التعاملات الصباحية.

سعر عيار الذهب 12 في مصر اليوم الاربعاء  31 اغسطس 2022  :

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر انخفض بقيمة 2 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 ليصل إلى 626 جنيه للبيع و622 جنيه للشراء مقارنة بمستويات 628 جنيه للبيع، و622 جنيه للشراء في التعاملات الصباحية 

سعر عيار الذهب  9 في مصر  اليوم الاربعاء  31 اغسطس 2022:

سعر جرام الذهب عيار 9  انخفض بقيمة  1 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 في مصر ليصل إلى مستويات 470 جنيه للبيع و467 جنيه للشراء مقابل  471 جنيه للبيع، و467 جنيه للشراء في التعاملات الصباحية 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاربعاء  31 اغسطس 2022  :

سعر الجنيه الذهب في مصر   أنخفض إلى 8770 جنيه للبيع و8720 جنيه للشراء مقابل 8800 جنيه للبيع، و8720 جنيه للشراء في التعاملات الصباحية.

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