مدبولي: إفريقيا ستتأثر أكثر من غيرها بالتغيرات المناخية



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن تغيرات المناخ وتحدياته ستتأثر بها القارة الإفريقية أكثر من غيرها، على الرغم من أن مسؤولية إفريقيا عن أزمة تغير المناخ، محدودة للغاية مقارنًة بغيرها من مناطق العالم، لذا فإن مصر في إطار استعدادها النهائي لاستضافة قمة المناخ العالمية في نوفمبر المقبل، ستكون حريصة على طرح التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة الأفريقية وحكوماتها ورؤيتها للمساهمة في مواجهة التحديات المناخية، كما سيتم طرح مجموعة من المشروعات والمبادرات المتعلقة بالتكامل بين آليات الإدارة المحلية الأفريقية والتنمية المحلية المستدامة.

أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «استطاعت مصر خلال السنوات الثماني الماضية تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة على مستوى المجتمعات المحلية سواء الحضارية أو الريفية، كان قوامها مشروعات البنية الأساسية العملاقة».

وتابع مدبولي أن الجهود المصرية استندت لتطوير البنية الأساسية لمستهدفات أجندة القارة الأفريقية 2063، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات أداء مصر المتعلقة بأهداف الاستراتيجية، أهمها المؤشرات المتعلقة بكفاءة البنية التحتية وتحسين كفاءة معيشة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية.