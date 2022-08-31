خسارة متوقعة للشرقية للدخان.. "فليب موريس" تنقل منتجاتها للشركة الجديدة

في خسارة متوقعة للشركة الشرقية للدخان، منذ أن حصلت شركة المتحدة للتبغ التابعة لـ فليب موريس على رخصة السجائر الجديدة، حيث أعلنت شركة فيليب موريس مصر اليوم، أنها بدأت تصنع منتاجتها في المصنع الجديد للشركة " المتحدة للتبغ"، وذلك بعد حصولها على رخصة تصنيع السجائر التقليدية والالكترونية التى كانت طرحتها هيئة التنمية الصناعية لتكسر إحتكار الشرقية للدخان لسوق السجائر في مصر.

لأول مرة.. 15 مليار سيجارة سيتم انتاجها خارج الشرقية للدخان:

وتبلغ الحصة السوقية لشركة فليب موريس نحو 95% من سوق السجائر الأجنبية في مصر نحو ( 15 مليار سيجارة)، مقابل 5% لباقى الشركات وهى حاليًا JTI اليابانية والمنصور الدولية للتجارة، وذلك بعد إنسحاب شركة بريتش أمريكان توباكو المنافس الرئيسي لفليب موريس من السوق المصري على خلفية خسائرها وانخفاض حصتها السوقية بالسوق.

وقال الشركة في بيان، إنه تم تغيير اسم المُصنع المطبوع على كافة منتجاتها من سجائر "مارلبورو" بكافة أنواعها، و"ميرت" بكافة أنواعها، وL&M بكافة أنواعها، إلى "صنع في مصر بالشركة المتحدة للتبغ"، وذلك بعد حصول الشركة المتحدة للتبغ على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

وكانت فيليب موريس قررت تاسيس شركة جديدة بأسم " المتحدة للتبغ" بعد فوزها بالمزايدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية على رخصة إنتاج السجائر التقليدية والالكترونية لأول مرة منذ سنوات برأسمال100 مليون جنيه وفازت بها بعد ان سددت 450 مليون دولار.

وتساهم شركة الشرقية للدخان في 24% من رأسمالها وفقا لكراسة شروط المزايدة دون ان تتحمل سداد اي اعباء مالية من قيمة الرخصة.

من حق فليب موريس شراء حصة الشرقية للدخان في الشركة الجديدة:

وينص اتفاق الشرقية للدخان مع فيليب موريس بشأن الشركة الجديدة، أنه في حال تملك أي من شركات التبغ العاملة في مصر أو خارجها 10% من أسهم الشرقية للدخان، يحق لفيليب موريس شراء حصة الشرقية للدخان في "المتحدة للتبغ" بالقيمة الاسمية، بالإضافة إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يساوي 24% من قيمة الرخصة المسددة.

فيليب موريس تؤجر معدات الشرقية للدخان:

أوضحت شركة فيليب موريس مصر، أن الشركة الشرقية للدخان ستستمر في تصنيع جميع منتجات فيليب موريس من السجائر لحين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، على أن تبدأ بعد ذلك الشركة المتحدة للتبغ في عملية التصنيع.

وكانت كراسة شروط رخصة المزايدة الزمت الشركة الفائزة بها باستئجار اي معدات أو ألات إنتاج من الشركة الشرقية للدخان، حيث أصبحت الشركة المتحدة للتبغ ملتزمة فور حصولها على الرخصة باستئجار المبنى وخطوط إنتاج المحلية المخصصة لإنتاج سجائر فيليب موريس لمدة 3 سنوات، على أن تستمر الشرقية للدخان في تصنيع منتجاتها على نفس الخطوط حتى نهاية 2021-2022.

وأكدت فيليب موريس مصر اعتزازها بالتاريخ الطويل من الشراكة الإستراتيجية الناجحة مع الشركة الشرقية للدخان، والتي استمرت قرابة النصف قرن، وتتطلع الشركة إلى استمرارها في هذه الشراكة من خلال مساهمتها في الشركة المتحدة للتبغ.