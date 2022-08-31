عاجل.. اسعار الذهب ترتفع في مصر بقيمة 8 جنيه اليوم الاربعاء 31 اغسطس رغم تراجعها عالميا

ارتفعت اسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022، وسط تذبذبات يتعرض لها المعدن الاصفر بين الصعود والهبوط.

وكانت اسعار الذهب محليا ارتفعت في نهاية التعاملات المسائية بقيمة 13 جنيه في الجرم امس الثلاثاء، ولكن انخفضت بقيمة 4 جنيه في منتصف التعاملات، ثم عادة من جديد للصعود بقيمة 8 جنيه في المتوسط؛ على الرغم من انخفاضها عالميا

اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

عر عيار الذهب 24 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 24 في مصر ارتفعا بقيمة 9 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 ليصل إلى 1262 جنيه مقابل 1254 جنيه.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام عيار الذهب 22 في مصر ارتفعا بقيمة 8 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 ليصل إلى مستويات 1157 جنيه للجرام مقابل 1149 جنيه.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 ارتفاع بقيمة 8 جنيه ليصل إلى1105 جنيه للجرام من 1097 جنيه.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس اغسطس 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 تراجعا بقيمة 7 جنيه ليصل إلى 947 مقابل 940 جنيه للبيع.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 :

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر ارتفاعا خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 بقيمة5 جنيه ليصل إلى 736 جنيه للجرام مقابل 731 جنيه.

سعر عيار الذهب 12 في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 :

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر ارتفاع بقيمة 5 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 ليصل إلى 631مقابل 626 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 :

سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفع إلى8880 جنيه من 8770 جنيه.