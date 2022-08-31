ضمن برامجه التدريبية.. البريد المصري يطلق مبادرة تمكين المرأة لتعزيز قدرات 9400 عاملة

أطلق البريد المصري مبادرة تمكين المرأة المصرية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي أطلقتها الدولة تماشيا مع "رؤية مصر 2030".



وقال محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري، إن مبادرة تمكين المرأة المصرية التي أطلقها البريد المصري تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو تمكين المرأة وتستهدف تطوير مهارات وقدرات المرأة العاملة بالبريد المصري وصقل مهاراتها وتعريفها بأهمية وفاعلية تخطي الصعوبات والتحديات، إلى جانب تعزيز دورها في المجتمع، وتماشيا مع رؤية القيادة السياسية فى تعزيز مكانة المرأة العاملة ورفع مستواها المهنى.





ومن جانبها قالت مريم وحيد فريد، مساعد رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية، إن مبادرة تمكين المرأة تستهدف تعزيز قدرات 9400 امرأة من العاملين بالبريد المصري وذلك ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري ضمن استراتيجية البريد المصري التي يتم تنفيذها تحت قيادة وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بهدف تمكين المرأة وتدريبها على القيادة وتنمية مهاراتها على التواصل وخلق التوازن بين واجبات العمل والحياة الأسرية، مشيرةً إلى أن البريد المصري يسعى دائمًا إلى الاهتمام بالعاملين وتدريبهم ورفع كفاءتهم بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبريد المصري.