ضمن برامجه التدريبية.. البريد المصري يطلق مبادرة تمكين المرأة لتعزيز قدرات 9400 عاملة

أخبار مصر
البريد المصري
البريد المصري

أطلق البريد المصري مبادرة تمكين المرأة المصرية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي أطلقتها الدولة تماشيا مع "رؤية مصر 2030".

وقال محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري، إن مبادرة تمكين المرأة المصرية التي أطلقها البريد المصري تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو تمكين المرأة وتستهدف تطوير مهارات وقدرات المرأة العاملة بالبريد المصري وصقل مهاراتها وتعريفها بأهمية وفاعلية تخطي الصعوبات والتحديات، إلى جانب تعزيز دورها في المجتمع، وتماشيا مع رؤية القيادة السياسية فى تعزيز مكانة المرأة العاملة ورفع مستواها المهنى.

 

txt

رئيسُ البريد المصري يستقبل الرئيسَ التنفيذى لشركة ناقل إكسبرس السعودية



ومن جانبها قالت مريم وحيد فريد، مساعد رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية، إن مبادرة تمكين المرأة تستهدف تعزيز قدرات  9400 امرأة من العاملين بالبريد المصري وذلك ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري ضمن استراتيجية البريد المصري التي يتم تنفيذها تحت قيادة وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بهدف تمكين المرأة وتدريبها على القيادة وتنمية مهاراتها على التواصل وخلق التوازن بين واجبات العمل والحياة الأسرية، مشيرةً إلى أن البريد المصري يسعى دائمًا إلى الاهتمام بالعاملين وتدريبهم ورفع كفاءتهم بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبريد المصري.

البريد المصري مبادرة تمكين المرأة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. مدرب عالمي مرشح لخلافة سواريش في الأهلي

عاجل.. فيتوريا يثير غضب جماهير الزمالك بعد إعلان قائمة منتخب مصر

عاجل.. فيريرا يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

عاجل.. السجن المؤبد لصحفي في خلية متفجرات المطرية

أزمة جديدة تضرب الأهلي حول التعاقد مع أخطبوط الدوري المصري

عاجل.. اسعار الذهب ترتفع في مصر بقيمة 8 جنيه اليوم الاربعاء 31 اغسطس رغم تراجعها عالميا

إشبيلية يقترب من خطف صفقة برشلونة المرتقبة

عاجل.. شوبير يكشف موقف كيروش من تدريب الأهلي