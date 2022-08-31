بيراميدز يجدد عقد تاكيس جونياس رسميا لمدة 3 سنوات

تصدر وسم بيراميدز، اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب تجديد عقد المدير الفني للفريق تاكيس جونياس لمدة 3 سنوات.

بيراميدز يجدد عقد تاكيس جونياس

وأعلن ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن تجديد التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس.

وتولى تاكيس جونياس مهمة قيادة فريق نادي بيراميدز في 27 أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن تجديد العقد مع تاكيس جونياس جاء من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق خلال السنوات المقبلة، وذلك لاستكمال ما بدأته الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني خلال الموسم الماضي.

وأضاف عيد: "تقرر تجديد عقد المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس لمدة 3 سنوات أخرى، الإدارة تنظر للمستقبل وبالتالي كان قرار التعاقد الطويل مع المدرب".

وشدد الرئيس التنفيذي لفريق بيراميدز، على أن تاكيس جونياس يعلم جيدًا أهداف وخطط إدارة بيراميدز خلال السنوات المقبلة، وأثبت نجاحًا كبيرًا مع الفريق خلال فترتين تعاقد فيهما مع النادي لتولي المسئولية.

واختتم الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز حديثه، قائلا: "النظر للمستقبل كان على رأس أولويات الإدارة لاستكمال طريق النجاح والوصول للأهداف المطلوبة، وأنهى حديثه متمنيا التوفيق للمدير الفني وجهازه المعاون خلال السنوات المقبلة".

ونشر الحساب الرسمي لفريق بيراميدز على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صورة للمدير الفني بصحبة ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز وكتب عليها: "رسميًا.. المهندس ممدوح عيد يعلن تجديد التعاقد مع المدير الفني تاكيس جونياس لمدة 3 سنوات قادمة".

جدير بالذكر أن حقق بيراميدز إنجازا غير مسبوقا خلال الموسم الماضي بتحقيقه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلفا لنادي الزمالك بطل المسابقة، ومتفوقا على الأهلي صاحب المركز الثالث.