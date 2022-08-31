موعد مشاهدة مباراة الباطن والفتح اليوم 31-8-2022 والقنوات الناقلة بالدوري السعودي

مواجهة مثيرة في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين في مباراة الباطن والفتح اليوم التي تنطلق في الساعة السادسة إلا خمسة دقائق حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة السابعة إلا خمس دقائق حسب توقيت مكة المكرمة حيث يرغب كل فريق في تحقيق الفوز خلال اللقاء الذي سيتم نقله من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية بعد أن خسرا الفريقان في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وهو ما يعكس أهمية الرغبة الشديدة لدى كل فريق في تحقيق الفوز وعدم استقبال الهزيمة الثانية على التوالي في بداية هذا الموسم الكروي 2022 – 2023 الذي يشهد منافسة ساخنة في هذا الموسم بين الكبار للفوز بالبطولة وعلى رأسهم الشباب والنصر والهلال واتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي.





ترتيب الباطن والفتح





ويحتل الباطن المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بلا أي نقطة بفارق الأهداف عن الفتح بعد أن خسر صاحب الأرض في الجولة الأولى أمام الشباب بثلاثية نظيفة أكدت أن الباطن مع المدرب ألين هورفات في حاجة شديدة إلى تغيير سياساته من أجل خطف أول 3 نقاط في دوري روشن.





تشكيل الباطن والفتح





يعتمد ألين هورفات في تشكيل الباطن ضد الفتح على كوكبة من أصحاب الخبرة مثل يوسف الشمري ويوسف الجبلي في ظل طريقة 4-4-2 التي يلجأ إليها المدرب في هذا الموسم لكنه يصطدم بدفاعات المنافس الذي يخطط هو الآخر للعودة بالانتصار لتجاوز المحنة التي تعرض لها في الأسبوع الأول.





وخسر الفتح من التعاون بهدفين نظيفين في الجولة الأولى والذي يلعب ضمن صفوفه نجم منتخب مصر مصطفى فتحي المتألق في السعودية لذها الموسم ويعتمد الفتح على تألق نجميه فراس البريكان ومراد باتنا نجم المغرب الذي كان مطلوبا لسنوات عديدة في الأهلي والزمالك قبل أن يرحل إلى الدوري السعودي لذلك فإن المدرب جورجيوس دونيس سيحاول علاج الأخطاء الفردية التي وقع فيها الفريق في الأسبوع الأول كما قال في المؤتمر الصحفي لهذا اللقاء وهي أنه لم يستغل الفرص السهلة التي أتيحت له أمام مرمى التعاون السعودي مما تسبب في الخسارة المريرة.