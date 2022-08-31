يبحث معظم الجماهير عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، خلال الساعات القليلة الماضية، عن جدول ترتيب الدورى المصرى عقب انتهاء موسم 2023/2022.

وانتهت منافسات الدورى المصرى الممتاز موسم 2023/2022، أمس الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 ليُسدَل الستار رسميًا على الماراثون الطويل الذي شارك فيه 18 فريقًا على مدار مشوار البطولة.

وافتتحت منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى المصرى أمس الثلاثاء، بفوز فريق فيوتشر على مصر المقاصة الذي أصبح أول الفرق الهابطة للدرجة الثانية بنتيجة 1-0.

وشهد أمس الثلاثاء، إقامة 3 مباريات، في تمام الساعة 4:30 عصرًا، فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0، وتعادل إنبي بهدف لمثله مع البنك الأهلي، بينما تعادل فاركو وسموحة دون أهداف.

وتمكن طلائع الجيش أن يحتل المركز الرابع وينتزعه من سيراميكا كليوباترا بعدما حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد.

وخسر الزمالك من ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ببطولة الدورى المصرى.

وكان الزمالك قد توّج بلقب الدورى المصرى للمرة الـ14 في تاريخه، عقب منافسة قوية مع بيراميدز والأهلي الحاصلين على المركز الثاني والثالث على الترتيب.

وأصبح فريق الجونة آخر الهابطين رسميًا للدرجة الثانية، على الرغم من فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف نظرًا لاحتلاله المركز السادس عشر في الدورى المصرى برصيد 36 نقطة، وتفوق غزل المحلة عليه بالمواجهات المباشرة، بينما تعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله، بينما فاز المقاولون العرب على المصري بنتيجة 2-1.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2023/2022

1- الزمالك 77 نقطة (بطل المسابقة رسميًا).

2- بيراميدز 71 نقطة.

3- الأهلي 70 نقطة.

4- طلائع الجيش 56 نقطة.

5- فيوتشر 56 نقطة.

6- سموحة 47 نقطة.

7- البنك الأهلي 46 نقطة.

8- فاركو 41 نقطة.

9- المصري 38 نقطة.

10- إنبي 39 نقطة.

11- الإسماعيلي 38 نقطة.

12 - المقاولون العرب 38 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

14- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة.

15- غزل المحلة 36 نقطة.

16- الجونة 36 نقطة (هبط رسميا).

17- إيسترن كومباني 30 نقطة (هبط رسميا).

18- مصر المقاصة 15 نقطة (هبط رسميًا).