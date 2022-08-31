تعيين "الصياد وعبد العزيز" مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ٣٠٢٤ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين كل من الدكتور محمد عبد العزيز والأستاذ محمد الصياد مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة ٤ سنوات.

شغل الدكتور عبد العزيز منصب مساعد وزير التعاون الدولي وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك أمينًا عاما لمؤسسة البورصة للتنمية المستدامة إلى جانب عمله كمستشار للعلاقات المؤسسية بالبورصة المصرية.

يعد الصياد أحد أهم قيادات القطاع المالي غير المصرفي حيث شغل عدة مناصب من بينها مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد أول لرئيس البورصة المصرية إلى جانب عمله كرئيس لقطاع القيد بالبورصة المصرية.

تأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية بناء فرق العمل الجديدة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عقب إصدار السيد رئيس الجمهورية قرار بتكليف الدكتور محمد فريد للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وما تلاه من تعيين الدكتور مصطفى مدبولي كل من د.اسلام عزام وأحمد الشيخ نوابا لرئيس الهيئة وكذلك تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وفي سياق ذي صلة كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا بتعيين رامي الدكاني رئيسا لمجلس ادارة البورصة المصرية وهبه الصيرفي نائب لرئيس البورصة.