ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات في التعاملات المسائية.. وشعبة المجوهرات تكشف الأسباب

تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بالسوق المحلي بالرغم من تراجع سعر الذهب في البورصة الدولية.



واكدت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض مع وجود تحديات لتلبية الفجوة عن طريق الاستيراد وتلبية حجم الطلب الحالي رفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم.



أسعار الذهب في مصر الأن:



سعر الاوقية: 1713 دولار

سعر الذهب عيار ٢١: 1115 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1274.2 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 955.7 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 745.4 جنيه

سعر جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8920 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب انخفاضا قويا خلال تعاملات اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي في ظل ضعف الطلب على المعدن الأصفر وقوة الدولار الأمريكي بفعل تزايد رهانات احتمالية أن يعمل الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة بكل قوة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت عقود الذهب الفورية بنسبة 2.25% وسجلت نحو 1712 دولار للأوقية. بينما، سجلت عقود الذهب الاَجلة نحو 1723.50 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع تصل إلى 0.73%.

ولقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم تقريبا واستقر أعلى 109.00 نقطة، وسجل نحو 109.10 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.30% تقريبا، وهو ما كان له تأثير سلبي بأسعار الذهب في ظل العلاقة العسكية بين الطرفين.

وانخفضت أسعار الذهب بشكل واضح لليوم الثالث على التوالي في ظل تعزز توقعات الأسواق بأن يستمر الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة بوتيرة قوية خلال اجتماع سبتمبر المقبل وبنسبة قد تصل إلى 0.75% أيضا في ظل استقرار التضخم عند مستويات مرتفعة وهو ما يضع ضغوطا عديدة أمام الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في تشديد السياسة النقدية بكل قوة لكبح التضخم.

ولقد تضرر الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي من خطاب محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام منتدى جاكسون هول والذي أكد فيه بأن الفيدرالي الأمريكي لن يتفانى عن تحقيق هدف التضخم وأنه في سبيل ذلك مستمر في رفع الفائدة حتى يعود التضخم إلى الهدف المحدد له.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت أسعار الذهب من تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي توماس باركين أمس الثلاثاء والتي أكد فيها بأنه لا يتوقع بأن ينخفض التضخم بشكل متوقع، وأن مسؤولية الفيدرالي الأمريكي تتمثل في خفض التضخم نحو الهدف المحدد له، وأن الفيدرالي الأمريكي لديه التزام بخفض التضخم إلى 2%، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لا تشهد حالة ركود اقتصادي، وأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أكثر تقييدا.

ومن بين أسعار المعادن الأخرى وبعيدا عن الذهب، انخفضت عقود معدن الفضة بمستهل التعاملات بنسبة 2.27% وسجلت نحو 17.863 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.44% وسجلت نحو 2078.52 دولار للأوقية. وانخفضت عقود معدن البلاتنيوم بنحو 0.90% وسجلت نحو 823.75 دولار للأوقية.