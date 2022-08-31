ننشر خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن 2022

يتسائل عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، عن خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن 2022 لدفعة 58 لشهر سبتمبر.

ونشر برنامج حساب المواطن، يوم أمسِ الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، نتائج الأهلية لدفعة 58 لشهر سبتمبر، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات المصغر "تويتر".

وأشار حساب المواطن، إلي أنه يمكن التحقق من النتيجة بواسطة البوابة الرسمية للبرنامج، كما سيتم صرف الدعم لمستفيدين الدفعة 58 الذين توافر فيهم كافة المعايير والشروط خلال يوم الأحد 11 سبتمبر 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في البرنامَج 2022، وهي على النحو التالي:-

خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في البرنامَج 2022

- قم بالتوجه إلي رابط بوابة حساب المواطن ().

- تحديد الأيقونة الخاصة بدراسة الأهلية.

- معرفة حالة الأهلية غير مؤهل.

- تحديد كود الخطأ في الأهلية ولماذا تم رفض الأهلية.

- تحديد أيقونة الاعتراض على الأهلية.

- تحميل المستندات التي تثبت أهلية المتقدم.

- الموافقة علي تقديم طلب الاعتراض.

شروط ومعايير الأهلية في حساب المواطن

وهناك 3 معايير وشروط حددها حساب المواطن ويتم اعتمادها بواسطة البرنامَج لدراسة الأهلية، وهي كالتالي:

- معيار الجنسية، من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- معيار الإقامة، حيث من الضرورة أن يكون المتقدم من المقيمين داخل المملكة، أو أن يكون من يحمل بطاقات التنقل.

- معيار البيانات، وهو من الضرورة أن تكون بيانات المتقدم متوافقة مع البيانات الموجودة في الجهات ذات العِلاقة.

نتائج الأهلية للدفعة 58 حساب المواطن

صدر أمس الثلاثاء 30 أغسطس 2022 نتائج الأهلية لدور 58 لشهر سبتمبر 2022، وذلك عن طريق موقع التغريدات المُصغر "تويتر"، كما دعي حساب المواطن كافة المستفيدين التحقيق من الأهلية عبر الدخول بواسطة البوابة الإلكترونية، ومن المعروف أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو قبله بيوم، أو بعد يوم واحد، وذلك في حال تصادف في عطلة نهاية الأسبوع.