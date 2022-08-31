الاحتياطي البترولي الأميريكي يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 1984

الاقتصاد
مخزونات النفط
مخزونات النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء 31 آب أغسطس إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس آب إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 214.5 مليون برميل، مجاريًا توقعات المحللين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 111 ألف برميل إلى 111.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 960 ألف برميل.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 5 آلاف برميل يوميًا إلى 1.99 مليون برميل يوميًا.

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