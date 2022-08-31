مشاهدة مباراة نانت وستراسبورج بث مباشر مصطفي محمد يلا شوت 31--8-2022 بالدوري
يلا شوت الجديد نانت مباشر مشاهدة مباراة نانت وستراسبورج اليوم يشد مصطفى محمد نجم نادي نانت في الدوري الفرنسي رحاله إلى مواجهة ستراسبورج اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز في موقعة صعبة على رفاق مصطفى محمد الباحثين عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي في لا ليجا خاصة أن الأمور أصبحت خارج كل التوقعات في ظل الطفرة الهائلة على مستوى جميع الأندية رغم قوة باريس سان جيرمان في جانب آخر من عالم الكرة الموازي بفضل كتيبة النجوم التي يمتلكها وإن كان الجماهير المصرية بشكل خاص تنتظر هدف مصطفى محمد اليوم من أجل بدء مسيرة التألق في الدوري الفرنسي بعدما كان قد رحل عن جالاتا سراي التركي من أجل المشاركة بشكل أساسي في المباريات وذلك قبل انضمامه إلى منتخب مصر في شهر سبتمبر في رحلة جديدة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تولى المسؤولية خلفا لإيهاب جلال.
موعد مباراة نانت وستراسبورج
من المقرر أن تكون هذه المواجهة في الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية حيث سيتم نقلها من خلالها قناة بي إن سبورتس إتش دي 4.
مشاهدة مباراة نانت وستراسبورج
بث مباشر مشاهدة مباراة نانت وستراسبورج اون لاين ويطمع فريق نانت ضد ستراسبورج في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي بعدما كان قد عبر فخ نادي تولوز في الأسبوع الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد عرض قوي لرفاق مصطفى محمد عوض كثيرا من الخسارة أمام ماسيليا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة.
مشاهدة مباراة نانت وستراسبورج
رابط مشاهدة مباراة نانت وستراسبورج يلا شوت تشكيل نانت ضد ستراسبورج سيعتمد على مصطفى محمد في خط الهجوم الذي يجد دعما ومساندة كبيرة من كوامبوريه المدير الفني لفريقه بحثا عن عن تألقه الحقيقي باعتباره من المواهب الفذة مع النيجيري موسيس سيمون.
مشاهدة مباراة نانت اليوم
اون لاين مشاهدة مباراة نانت وستراسبورج مباشر ويحتل نانت المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط بواقع فوز وتعادلين بينما ستراسبورج في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بعد تعادلين مع ريمس ونيس بهدف لكل فريق قبل الخسارة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام أوكسير لذلك يحاول المدرب جوليان ستيفان تضميد الجراح بشكل سريع على أمل خطف أول انتصار في الدوري الفرنسي الممتاز.
بث مباشر مباراة نانت وستراسبورج