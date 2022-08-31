مصر وجنوب إفريقيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية





وقع كل من جهاز حماية المنافسة المصري، ومفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك لتعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة ذات الصلة.





وقع من الجانب المصري، الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن جانب دولة جنوب إفريقيا السيد/ تيمبينكوسي بوناكيلي Tembinkosi Bonakele –رئيس مفوضية المنافسة، وذلك بحضور السيد السفير/ أحمد الفضلي – سفير مصر لدى جنوب افريقيا.





تأتي مذكرة التفاهم لتعزيز أواصر التعاون بين الجهازين في مجال حماية المنافسة من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الطرفين في رفع كفاءة العاملين، وتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لإجراء دراسات مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





خلال مراسم التوقيع وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر للسيد/ بوناكيلي ولأعضاء الفرق الفنية من الجهازين على المجهود المبذول لإخراج مذكرة التفاهم والتعاون المستمر بين الجهازين، وصرح بأن مفوضية المنافسة في جنوب إفريقيا واحدة من أكبر الأجهزة على مستوى القارة الإفريقية، كما أكد حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، وذلك يأتي في إطار تنفيذ محاور استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025 في التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديهم وتحقيق التكامل الإفريقي في مجال حماية المنافسة بما يعود بالنفع على مواطني الدولتين.





من جانبه؛ قال السيد/ بوناكيلي: "يعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر واحدًا من أقدم أجهزة حماية المنافسة في إفريقيا وأكثرها تقديرًا، فنحن في لجنة المنافسة في جنوب إفريقيا نتابع باهتمام كبير الجهود التي يبذلها الجهاز في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص تركيز الجهاز على التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعميق التعاون الفني بين الجهتين، وذلك بالبناء على مبادرات مثل حوار رؤساء أجهزة حماية المنافسة حول الأسواق الرقمية.





الجدير بالذكر أن الدكتور محمود ممتاز يشارك في المؤتمر السنوي السادس عشر لسياسات واقتصاديات المنافسة والذي تعقده مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا في مدينة ساندتون، جوهانسبرج، بحضور ومشاركة أكثر من 30 دولة وممثلي عدد من الهيئات والتكتلات الاقتصادية الكبرى والخبراء الدوليين في مجال المنافسة، حيث تحدث ممتاز عن دور أجهزة حماية المنافسة في مواجهة أزمة الغذاء العالمي الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، كما تحدث عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والتي نصت في مادتها الرابعة على إدراج سياسات المنافسة وإزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الإفريقية بشكل تدريجي، كما عقد ممتاز مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء ممثلي أجهزة المنافسة بالدولة الأفريقية والبلدان الأخرى.