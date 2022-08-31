إنتاج أوبك في أغسطس عند أعلى مستوياته منذ بدايات الجائحة

أظهر مسح لرويترز يوم الأربعاء أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في أغسطس آب إلى أعلى مستوياته منذ بدايات الجائحة في 2020 مع انحسار الاضطرابات في المنشآت الليبية وزيادة الدول الخليجية الأعضاء الإنتاج مع انتهاء اتفاق لخفض الإنتاج مع الحلفاء.

ووجد المسح أن أوبك ضخت 29.58 مليون برميل يوميا هذا الشهر بزيادة 690 ألف برميل يوميا عن يوليو تموز في أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.

وتعمل أوبك وحليفتها أوبك+ على إلغاء تخفيضات الإنتاج التي جرت في عام 2020 مع تفشي الجائحة، على الرغم من أن دولا كثيرة تجد صعوبات في إنتاج الكميات الكاملة. وكان الإنتاج أقل من مستوى الزيادة التي تعهدت بها أوبك+ منذ شهور.

ودعا اتفاق أوبك+ بشأن الزيادة الأخيرة لإلغاء تخفيضات 2020 بالكامل إلى أن ترفع جميع الدول الأعضاء بالتكتل الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يوميا في أغسطس آب من بينها نحو 413 ألف برميل يوميا من الدول العشر المشاركة في أوبك.

وكشف المسح أنه مع عجز العديد من المنتجين عن زيادة الإنتاج لنقص الاستثمار في حقول النفط، استطاعت الدول العشر الأعضاء بأوبك زيادة 300 ألف برميل يوميا من يوليو تموز ولا تزال تضخ كميات أقل بكثير من المطلوب.

وكان إنتاج الأعضاء العشرة أقل بنحو 1.4 مليون برميل يوميا دون المستوى المستهدف في أغسطس آب، مقابل 1.3 مليون في يوليو تموز.

وتجتمع منظمة أوبك+ يوم الاثنين. وقالت مصادر إن تخفيضات الإنتاج المحتملة، التي أثارتها السعودية الأسبوع الماضي، قد لا تكون وشيكة وربما تتزامن مع عودة المزيد من الإمدادات الإيرانية إذا توصلت طهران إلى اتفاق نووي.