تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

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قناة ابوظبي الرياضية
قناة ابوظبي الرياضية

تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي النايل سات، تعتبر من ضمن الكلمات التي يبحث عنها شريحة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة، حيث تحرص القناة الإماراتية على عرض عدد كبير من المباريات العالمية بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة.

ويرغب العديد من متابعي الكرة العالمية بشكل عام، في معرفة تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك لتنزيلها على التلفاز ومتابعة جميع المباريات الهامة مجانا من المنزل، دون الاضطرار للنزول لمشاهدة اللقاءات في المقاهي. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022، ووفق لما نشرته موقع المجموعة على موقع التغريدات المُصغر "تويتر"، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022 

وللمهتمين من عشاق الساحرة المستديرة المتابعين للمباريات التي يتم نقلها عبر عبر قناة ابوظبي الرياضية، ضبط التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3. 

تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

نبذة عن قناة ابوظبي الرياضية 

وانطلقت مجموعة قنوات ا. بوظبي الرياضية عبر شاشات التلفاز عام 2021، وهي مكونة من 4 قنوات متخصصة في نقل الأحداث الرياضية المختلفة ما بين كرة قدم، وكرة ريشة والفروسية وغيرها من الألعاب الرياضية، على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، وهي تنقل مباريات المنتخبات العربية التي تٌقام في آسيا، وخاصة المنتخب الاماراتي والسعودي لكرة القدم. 

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