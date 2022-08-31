مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام بث مباشر السيتي يلا شوت 31/8/2022 بالدوري

يلا شوت الجديد السيتي مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام اليوم يستضيف مانشستر سيتي نظيره نوتينجهام اليوم في اللقاء الذي سيكون بين الفريقين ضمن لقاءات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي 2022 – 2023 حيث تنطلق هذه المواجهة في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية ولذلك فإن كل الأنظار ستكون مع هذه الموقعة خاصة أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي يأمل في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد عبور فخ كريستال بالاس في الجولة الماضية خاصة أن صفقات مانشستر سيتي الجديدة في هذا الموسم بدأت تشق طريقها نحو النجومية بشكل مبكر وعلى رأسها هالاند المنفجر والمتوهج من أجل الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز رغم وجود منافسة شرسة مع محمد صلاح نجم ليفربول وميتروفيتش نجم فولهام وهاري كين مهاجم توتنهام الذي بدأ يضع خططه القوية من أجل المنافسة على اللقب والدوري في الوقت نفسه بعد تولي أنطونيو كونتي تدريب السبيرز.





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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام يلا شوت تشكيل مانشستر سيتي سيعتمد على كل العناصر الأساسية في هذا اللقاء ضد نوتينجهام من أجل تسجيل هدف مبكر في ظل الاعتماد على طريقة 4-3-3 في وجود هالاند في خط الهجوم وجاك جيريليش ورياض محرز بينما تبقى صناعة الأهداف مع البلجيكي كيفين دي بروين الذي يتألق في هذا الموسم رغم أن كل الانتقادات تطول جوارديولا لأنه لم يستطع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي الذي فاز في الجولة الأولى على وست هام يونايتد 2-0 ثم أمطر شباك بورنموث الأربعة وتعادل مع نيوكاسل 3-3 ثم قهر كريستال بالاس كان لهالاند من هاتريك منها ولذلك يرغب جوارديولا في تسجيل الأهداف المبكرة من أجل تجنب أي مفاجآت من نوتينجهام قد تحدث خلال أحداث الـ90 دقيقة.





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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام بث مباشر وسقط نوتينجهام أمام توتنهام في الجولة الماضية بهدفين لذلك في ملعب الاتحاد سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على خطف هدف من هجمة مرتدة ربما تحسن أوضاعه في ظل تألق الحارس هيندرسون الذي تصدى لركلة جزاء من هاري كين في الجولة الماضية.





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يلا كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام مباشر ويلجأ مانشستر سيتي ضد نوتينجهام اليوم إلى فكرة الضغط السريع والعالي منذ أول دقيقة لعدم منح الفرصة للمنافس في فكرة تشكيل الهجمات المرتدة السريعة عن طريق المهاجم تايلو والجناح الأيمن نيكو ويليامز مع اللعب بخمسة مدافعين في الخط الخلفي باستمرار.





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