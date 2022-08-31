بث مباشر مانشستر سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام مباشر يلا شوت الجديد 31/8/2022 بالدوري

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام يلا كورة لايف ستار السيتي يطمع نادي مانشستر سيتي في خطف انتصار كبير عندما يستضيف نوتينجهام فورست في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الذي أصبح في منتهى القوة والإثارة بعدما قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام كلمته الجديدة وأثبت أنه قادم للمنافسة على لقب البريميير ليج مع مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ولذلك فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي لا يريد التفريط في أي نقطة خلال هذه المواجهة من أجل الاستمرار في المركز الأول لا سيما أن الفريق بدأ الموسم بشكل قوي قبل أن يتعثر في فخ نادي نيوكاسل يونايتد ولذلك سيلعب على تحقيق الفوز في كل مواجهة يخوضها باعتبارها لقاءات كؤوس في ظل امتلاك كوكبة من النجوم قادرة على تغيير دفة الأمور في كل الأوقات وعلى رأسهم النجم العربي رياض محرز نجم الجزائر الذي يواجه منافسة شرسة على التواجد في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي في كل مباراة.





موعد مباراة ومانشستر سيتي ونوتينجهام





تقام هذه المواجهة في الساعة الثامنة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نوتينجهام





في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: كانسيلو وجون ستونز وروبين دياز وكايل والكر.

في خط الوسط: كيفين دي بروين وجودونجاج ورودري.

في خط الهجوم: فيل فودين وإيرلينج هالاند ورياض محرز





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام





يلا شوت حصري مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام مباشر ويسير مانشستر سيتي ضد نوتينجهام بشكل قوي في الدوري الإنجليزي بعد الانتصار في الجولة الأولى على وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل ثم اكتساح بورنموث برباعية في الجولة الثانية قبل التعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة لكنها انتفض ضد كريستال بالاس واكتسحه بخماسية كان هالاند قد سجل هاتريك منهما وأثبت أنه من الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام اون لاين أما فريق نوتينجام فقد خسر من نادي توتنهام بهدفين نظيفين في الجولة الماضية لذلك يحاول تجاوز آثار هذه الهزيمة بشكل قوي من خلال اللعب على الهجمات المرتدة السريعة في ملعب الإمارات على أن أن تبتسم الأمور لصالحه ويستطيع تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الساخنة.





بث مباشر مانشستر سيتي ونوتينجهام