أسعار العملات العربية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 31-8-2022

استقرت أسعار العملات العربية في ختام التعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي 5.10 جنيهًا للشراء، 5.12 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 62.25 جنيهًا للشراء، 62.52 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.22 جنيهًا للشراء، 5.24 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية:



واستقرت أسعار العملات الأجنبية ليسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.12 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.24 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 19.04 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.14 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.26 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.06جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.28 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو في بنك المصرف المتحدة 19.14 جنيه للشراء و19.26جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.10جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.15 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع. وسجل في بنك مصر نحو 18.99 جنيه للشراء، ونحو 19.27 جنيه للبيع.

وسعر الدولار سجل 19.18 جنيهًا للشراء، و19.25 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو ليسجل 19.20 جنيهًا للشراء، 19.29 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 22.43 جنيهًا للشراء، 22.53 جنيهًا للبيع.

واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.77 جنيهًا للشراء، 2.78 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.74 جنيهًا للشراء، 19.82 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.84 جنيهًا للشراء، 13.90 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات العربية



وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 5.10 جنيهًا للشراء، 5.12 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 62.25 جنيهًا للشراء، 62.52 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.22 جنيهًا للشراء، 5.24 جنيهًا للبيع.

والبنك المركزي 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع مقابل 19.14 جنيه.

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في تعاملات الأمس، وفي بنك القاهرة إلى 19.15 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع. .

وفي البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد إلى 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

وكلا من البنك الاهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي سعر الدولار إلى 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.