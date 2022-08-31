مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا كولن بث مباشر البايرن يلا شوت الجديد 31/8/2022 كأس ألمانيا

يلا شوت الجديد البايرن مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا كولن اليوم يحل نادي بايرن ميونخ ضيفا على فيكتوريا كولن في مباراة قوية ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا التي تبدأ في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة العاشرة إلا ربع مساء حسب توقيت مكة المكرمة في مواجهة خاصة لدى جوليان ناجلسمان المدير الفني للعملاق البافاري الباحث عن الاستمرار في سلسلة الانتصارات بعدما تعاقد مع السنغالي ساديو ماني من نادي ليفربول الإنجليزي لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة في الدوري الإسباني وكان ساديو ماني عند حسن الظن لدى كل عشاق البافاري بعدما تألق في المشاركات الأولى من بطولة الدوري الألماني وساهم في تسجيل الأهداف في الوقت الذي يعاني فيه الريدز على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز ويفتقد لخدماته بشكل قوي باعتباره من أقوى الأجنحة في العالم.





مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا كولن





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا كولن لايف على مستوى مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن اليوم يطمع الضيوف في تسجيل هدف مبكر يجنبهم شبح المفاجآت في كأس ألمانيا فكما هو معروف أن مباريات الكأس تشهد غالبا خروج الكبار بعد سلسلة من المفاجآت لذلك فإن ناجلسمان لا يريد أن يتعرض لهذا الفخ بعدما بدأ الدوري الألماني باكتساح بوخوم بسباعية نظيفة قبل أن يتعثر في فخ نادي بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني بنتيجة 1-1 وكان الأقرب للخسارة لولا أنه لحق نفسه في الوقت المناسب ولذلك ستكون هذه المواجهة مثيرة لكلا الفريقين.





مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا كولن





رابط يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا كولن مباشر تشكيل بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن سيعتمد على تألق ساديو ماني وتوماس مولر وليروي ساني في خط الهجوم على أمل تسجيل هدف مبكر كما سيكون لسيرجي جنابري دور كبير في استغلال المساحات الخالية التي يتركها فريق فيكتوريا بلزن في حالة تقدمه للأمام وهي الحالات التي لا يمكن أن تكون كثيرة في مواجهة هذه الليلة في ظل الاعتماد على الهجمات المرتدة فقط مع التكتل الدفاعي لحرمان بايرن من أقوى أسلحته.





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اون لاين مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا كولن حصري على الجانب الآخر فإن فريق فيكتوريا بلزن الذي يخوض منافسات الدرجة الأولى فإنه كان قد تعادل مع ميونخ 1860 بهدف لكل فريق لذلك يطمع في تحقيق مفاجأة مدوية ضمن منافسات كأس ألمانيا خاصة أنه سبق له تحقيق العديد من المفاجآت عندما شارك في البطولة.





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