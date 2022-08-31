مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر ليفربول يلا شوت الجديد 31-8-2022 بالدوري

يلا شوت الجديد ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم يستقبل ملعب آنفيلد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم التي تكون بين الفريقين في إطار مواجهات الجولة رقم 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يسعى محمد صلاح إلى التسجيل اليوم بعد الغياب عن الأهداف أمام بورنموث رغم فوز فريقه على هذا الملعب بتسعة أهداف نظيفة عكست مدى قدرات الريدز الحقيقية ورغبته في المنافسة على لقب هداف البريميير ليج في هذا الموسم في ظل سخونة وصعوبة الصراع مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتوهج في هذه الفترة وإن كان يورجن كلوب المدير الفني للريدز يدفع ثمن الاستغناء عن ساديو ماني إلى نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية بجانب عدم تدعيم وسط الملعب خلال الميركاتو الصيفي بلاعبين قادرين على الضغط السريع في جميع أرجاء الملعب في ظل إصابة تياجو ألكانتارا ونابي كيتا.





موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد





من المقرر أن تبدأ هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.





تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد





في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون وألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجو جوميز.

في خط الوسط: فابينيو وهندرسون وهارفي إليوت.

في خط الهجوم: محمد صلاح ولويس دياز وفيرمينو.





مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد





رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر وينتشي نادي ليفربول بالفوز بتسعة أهداف نظيفة على بورنموث في الجولة الماضية التي سجل منها فيرمينو هدفين فيما غاب بصمة محمد صلاح عن الأهداف رغم الفوز الكبير الذي كان تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.





مشاهدة مباراة ليفربول اليوم





يلا شوت حصري ليفربول اون لان مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم أما إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول فسيحاول العودة بنتيجة إيجابية بعد التعادل 3-3 مع مانشستر سيتي في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين خاصة الثلاثي الهجومي الخطير كالوم ويلسون وألميرون وآلان سانت ماكسيمانت أخطر لاعبي نيوكاسل على دفاع ليفربول اليوم بما يمتلكه من سرعات عالية وقدرة على المراوغة خاصة أنه سيلعب في المساحة الخالية خلف أرنولد الظهير الأيمن للريدز الذي يتقدم للأمام باستمرار بحثا عن صناعة الأهداف حسب تعليمات الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.





بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد