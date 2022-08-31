مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بث مباشر اليوم 31/8/2022 يلا شوت بالدوري الفرنسي

يلا شوت الجديدمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز مباشر يستضيف فريق تولوز نظيره باريس سان جيرمان في موقعة خاصة بين الفريقين ضمن لقاءات الأسبوع رقم 5 من الدوري الفرنسي الممتاز حيث تتجه كل الأنظار إلى ليونيل ميسي نجم الفريق الضيف في ظل كبر سنه وكثرة الانتقادات الموجهة إليه أنه غير قادر على قيادة سفينة أبناء ملعب حديقة الأمراء نحو حقيق الانتصارات قبل انطلاق هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة العاشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة حيث يترقب الجميع ما يمكن أن يقدمه ميسي في الملعب البلدي بتولوز من أجل قيادة فريقه نحو الانتصارات من جديد خاصة أن هدف كريستوف جالتيير المدير الفني للفريق الباريسي أكبر من انتزاع لقب الدوري الفرنسي حيث يرغب في خطف لقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به نادي ريال مدريد في الموسم الماضي ولعل ذلك كان السبب الرئيسي في إقالة ماوريسيو بوكيتينو وتعيين جالتيير في منصبه الجديد من قبل ناصر الخليفي مالك النادي الذي يصرف الملايين سواء على الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي أو الأجور أو الدعاية والتسويق من أجل الفوز بذات الأذنين.





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بث حي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز اليوم ويلجأ جالتيير في مباراة باريس سان جيرمان وتولوز اليوم إلى الاعتماد على 3 مدافعين من أجل التأمين وهم كيبميبي وماركينيوس وسيرجيو راموس من أجل وجود رباعي في وسط الملعب لتسهيل مهمة الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار مع انطلاق المغربي أشرف حكيمي في الجبهة اليمنى وذلك لتعويض التعثر المثير أمام موناكو بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية التي عكست أن المنافسة ستكون في منتهى الصعوبة على باريس سان جيرمان اليوم.





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يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز لايف وفاز باريس سان جيرمان على ليل بنتيجة 7-1 ثم تعادل مع موناكو 1-1 وتوقف عند 10 نقاط في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بفارق الأهداف عن مارسيليا الذي يسير بشكل مميز في هذا الموسم وسيكون منافسا شرسا على اللقب.





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شاهد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز يلا كورة على الجانب الآخر فإن تولوز قد لعب ضد فريق نانت المحترف بين صفوفه مصطفى محمد نجم منتخب مصر وخسر بنتيجة 3-1 لذلك يريد التعويض على حساب باريس سان جيرمان رغم صعوبة هذا الصراع بين الفريقين اليوم.





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