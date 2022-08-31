بث مباشر باريس سان جيرمان اليوم.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز مباشر اليوم يلا شوت بالدوري

بث مباشر اريس سان جيرمان وتولوز لايف مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز اليوم أصبحت المنافسة على صدارة الدوري الفرنسي في منتهى القوة والإثارة قبل مباراة باريس سان جيرمان وتولوز اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية بعد تساوي 3 أندية في رصيد 10 نقاط قبل هذه المواجهة وهي مارسيليا ولانس وباريس سان جيرمان مع المدير الفني كريستوف جالتيير الراغب في تحقيق الانتصار في هذه الليلة مع دقات الساعة 9 مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة 10 مساء حسب توقيت مكة المكرمة وإن كان جالتيير يرغب في منح فرص جديدة لكل نجومه الكبار ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار من أجل الضغط خارج الملعب بعدما أصبح الصراع على أشده رغم أن زملاء ميسي في المركز الأول بفارق الأهداف.





موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز





ستكون هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.





تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد تولوز





في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: قلب الدفاع بريسنيل كيمبيمبي وماركينيوس والإسباني سيرجيو راموس.

في خط الوسط: نونو مينديز وماركو فيراتي وريناتو سانشيز والظهير الأيمن أشرف حكيمي.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز لايف ورغم أن باريس سان جيرمان اكتسح ليل بسبعة أهداف مقابل هدف فإنه تعثر في الجولة الماضية أمام فريق موناكو بنتيجة التعادل 1-1 ولذلك فإن جالتيير يرغب في العودة من تولوز بثلاث نقاط غالية تساهم في تعزيز صدارة الدوري الفرنسي الممتاز.





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم





كورة ستار مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز مباشر أما نادي تولوز فكان قد خسر من نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف لذلك يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور في الملعب البلدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم ولذلك فإن الجميع يترقب ما يمكن أن يقدمه أبناء ملعب حديقة الأمراء أمام طموحات تولوز في هذه الليلة خاصة أن جميع الأنظار ستكون مع ميسي على أمل الوصول بفريقه إلى النقطة رقم 13 في بطولة الدوري الفرنسي الذي يبدو أنه سيكون مختلفا عن المواسم السابقة.





بث مباشر باريس سان جيرمان وتولوز