عاجل.. مد فترة إعفاء أصحاب بطاقات التموين من فروق ‏الأسعار

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا يقضي بإعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسة بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم لشهر اخر اعتبارا من 1-9 حتى 30-9-2022.

وأشار القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا القرار يأتى لإعطاء فرصة للمواطنين للتقدم بأنفسهم طواعية لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية، كما أن القرار يأتى للحيلولة دون توقيع أى غرامات على المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن قرار المد هو للشهر الثالث على التوالى، مشيرا إلى أن هذه ‏الإجراءات تأتي للتسهيل على المواطنين لضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين، مشيرًا إلي أن عدد البطاقات التموينية تصل إلي 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الــ 71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز.