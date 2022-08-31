بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.. تعرف على عروض شركة آركو للموارد البشرية

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن عروض شركة آركو للموارد البشرية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.

أيام قليلة تفصلنا عن المناسبة الوطنية الأعظم في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث ستكون المملكة على موعد مع الذكرى 92 لليوم الوطني السعودي، والذي يحل على المملكة في يوم 23 سبتمبر من كل عام.

وتستقبل المملكة هذه المناسبة بالترحاب والاحتفال وتتزين الشوارع والطرقات بالأعلام والرايات والصور التى تحمل شعار وهوية اليوم الوطني، وكمظهر من مظاهر التقدير والاعتزاز بهذا اليوم الوطني بامتياز تقيم أغلب الشركات التجارية بمختلف نشاطهم التجاري عروض وخصومات على مختلف السلع التسويقية والتجارية، وتطال هذه العروض شركات الموارد البشرية التى تجلب العمالة من دول أخرى.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، عروض شركة آركو للموارد البشرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، وهي على النحو التالي:-

عروض شركة آركو للموارد البشرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني السعودي، 92، أطلقت شركة آركو العديد من العروض الخاصة بالعمالة المنزلية، والتي تخدم المواطن السعودي، من هذه العروض ما يلي:

- خدمة العاملة المنزلية من الجنسية الإندونيسية بسعر 2892 ريال غير شامل الضريبة.

- خدمة العاملة المنزلية من الجنسية الأوغندية أو الكينية بسعر 1892 ريال غير شامل الضريبة.

- السائق الخاص من الجنسية الباكستانيه أو السودانية أو الهندية بسعر 2592 ريال غير شامل الضريبة.

رابط الاطلاع على عروض شركة آركو للموارد البشرية

يمكن متابعة جميع عروض شركة آركو السعودية من خلال منصتها الإلكترونية الخاصة، يمكن الدخول إليها مباشرة عبر هذا الرابط (اضغط هنـــــــا)، وكذلك يمكنك عزيزي المهتم بالاتصال على الشركة من خلال الرقم الموحد (920005035)، وذلك للرد على جميع استفساراتك الخاصة بأي نوع من العمالة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92

وعن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92، تمكن الملك عبدالعزيز آل سعود من توحيد مملكة نجد والحجاز وملحقاتهما تحت سلطته، وأطلق عليها اسم المملكة العربية السعودية، وذلك نسبة إلى عائلته آل سعود، وقد تم ذلك في يوم الجمعة بتاريخ 23 سبتمبر الموافق 23 جمادى الأولى من عام 1351هـ، وسيكون موعد ذلك اليوم إجازة رسمية في جميع أنحاء المملكة، وجدير بالذكر أنه تحتفل المملكة باليوم الوطني بشكل سنوي منذ عام 2005، وتقام العديد من فعاليات الاحتفال في جميع أرجاء المملكة من أبرزها:

- عمل تخفيضات وخصومات في أغلب المطاعم والمحلات التجارية في المملكة.

- تنظيم المهرجانات في الكثير من المدن السعودية.

- إعداد برامج ترفيهية خاصة بهذا اليوم.

- زيارة الأماكن التاريخية الشاهدة على تاريخ توحيد السعودية.

- امكان للمقيمين دون تحويل راتب حتى 20000 ريال دون كفيل.