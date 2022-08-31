زيادات أسعار الفائدة تدفع الذهب لتسجل أطول سلسلة خسائر شهرية في 4 أعوام

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2018 مع تعرضها لضغوط من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى حول العالم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى 1711.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش، متجها نحو إنهاء شهر أغسطس آب على خسارة بنحو ثلاثة بالمئة في خامس شهر على التوالي من الانخفاضات.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1726.20 دولار للأوقية.

وقال إدورد مويا كبير المحللين في أواندا إنه أصبح من الواضح بشكل كبير أن بنوكا مركزية ستسير بخطى سريعة في تشديد السياسة النقدية بسبب ضغوط تضخمية لم يسبق لها مثيل، وهو أمر ليس جيدا للذهب.

وقالت لوريتا ميستر المسؤولة بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى أن يرفع أسعار الفائدة لتصل فوق أربعة في المئة بحلول أوائل العام القادم.

ومن ناحية أخرى، قفز التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي مرتفع آخر وسيدخل قريبا في خانة العشرات، مما يؤذن بسلسلة زيادات كبيرة للفائدة.

والذهب معروف بأنه استثمار آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن بيئة لأسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.60 بالمئة إلى 18.01 دولار للأوقية رافعة خسائرها على مدار الشهر إلى 11 بالمئة ومسجلة أكبر هبوط شهري منذ سبتمبر أيلول 2020.

وتراجع البلاتين 0.58 بالمئة إلى 842.60 دولار في حين انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2072.50 دولار.