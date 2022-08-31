بورصة وول ستريت تنهي شهر أغسطس على أوجاع بفعل مخاوف زيادات الفائدة

تراجعت الأسهم الأمريكية لرابع جلسة على التوالي يوم الأربعاء وسجلت أضعف أداء لشهر أغسطس آب في سبعة أعوام مع استمرار المخاوف حيال زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومما فاقم الضغوط انخفاضات في قطاع التكنولوجيا، وخصوصا مصنعو الرقائق الإلكترونية، بعد توقعات ضعيفة من سيجيت وإتش بي.

وعانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت أكبر انخفاضات من حيث النسبة المئوية لشهر أغسطس آب منذ عام 2015.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 280.44 نقطة، أو 0.88 بالمئة، إلى 31510.43 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 31.16 نقطة، أو 0.78 بالمئة، ليغلق عند 3955 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 66.93 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 11816.20 نقطة.

وينهي داو جونز الشهر منخفضا 4.06 بالمئة في حين هبط ستاندرد اند بورز 4.24 بالمئة وتراجع ناسداك 4.64 بالمئة.

ومما يزيد من توتر المستثمرين أن الأسهم الأمريكية تتجه أيضا إلى فترة ضعيفة تاريخيا للسوق في سبتمبر أيلول.