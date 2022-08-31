"حصاد التوك شو".. مفاجأة عما كان يتقاضاه سواريش قبل تدريب الأهلي وبشرى سارة لأصحاب المعاشات

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها،بشرى سارة لأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، ومفاجأة عما كان يتقاضاه مدرب الأهلي ريكاردو سواريش قبل تدريب الأهلي، فضلا عن كشف استشاري، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من النساء.

مفاجأة عما كان يتقاضاه سواريش قبل تدريب الأهلي

علق عثمان سالم، الناقد الرياضي، على قرار النادي الأهلي بإقالة سواريس المدير الفني للفريق يفتح عدد من التساؤلات، وعلى رأسها ما المعايير التي تحكم آلية اختيار المدربين، لافتا إلى أن النادي الأهلي ليس معروفا عنه تسرعه في تغيير المدربين أو إقالتهم.

وقال "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن اختيار مدرب في منتصف الموسم له محاذير كثيرة، ولكن النادي الأهلي لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن قفز المدرب الفني السابق موسيماني من المركب.

وأشار إلى أن سواريش لم يكن على علم أو معرفة دقيقة بالنادي الأهلي قبل تدريبه، حيث كان قد شاهد فيديوهات للأهلي فقط، موضحًا أن سواريش كان يتقاضى 40 ألف دولار في آخر نادي دربه قبل النادي الأهلي، ولكنه حصل على 3 أضعاف هذا المبلغ عند تدريبه النادي الأهلي.

وتابع "التسعيرة اللي مطبقة في مصر هي الحاكمة مش هو كان بياخد كام قبل ما يجي"، معتبرا أن الأهلي أمامه فرصة لتعديل مساره والبحث عن مدرب مناسب.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بناءً على التوجيهات الرئاسية سيتم تنظيم عدد الأسر المستفيدة من حزم الرعاية الاجتماعية؛ والتي سيتم زيادتها لتصل إلى 2 مليون مواطن ببرنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن التحالف الوطني سيبدأ، غدًا، صرف مساعدات لـ 300 ألف أسرة من الأولى بالرعاية، وزيادة الدعم النقدي حتى 22 مليار جنيه؛ بخلاف ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبرايل بدعم 450 ألف أسرة.

وتابعت نيفين القباج، أنه تم زيادة أكثر من مليون أسرة في المساعدات الجديدة في الدعم الذي سيبدأ تطبيقه من الغد، وستصل قيمته إلى نحو 25 مليار جنيه، مؤكدة أن أسر تكافل وكرامة مستمرون في صرف المساعدات الجديدة، وسيتم صرف 100 جنيه لأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه؛ في شكل حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر.

موعد صرف مساعدات لـ 420 ألف أسرة

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني بالجمعيات الأهلية، إن المجتمع المدني، من خلال التحالف الوطني، اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن؛ لتوحيد البيانات لتنظيم العمل الأهلي بشكل مباشر.

وأضاف زمزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن جهود المجتمع المدني تتمثل في توحيد جهود قواعد البيانات مع وزارة التموين، وسيتم صرف مساعدات لـ 420 ألف أسرة بمتوسط 500 جنيه، بداية من الغد، عن طريق هيئة البريد، ونعمل مع التضامن على استخراج كروت ميزة للتحول الرقمي من أجل التسهيل على المواطنين.

وتابع عضو التحالف الوطني بالجمعيات الأهلية، أن معظم القرى الأم يوجد بها مكاتب بريد، لافتًا إلى أنه تم إعلام الأسر التي سيُصرف لها هذه المساعدات، كما سيبدأ توصيل 180 ألف كرتونة سلع غذائية لـ 600 ألف أسرة وتحتوي هذه الكراتين على أنواع مختلفة من السلع غذائية بنحو 500 جنيه، تكفي نحو 30 يومًا، ومستمرة هذه الحزمة من الدعم لمدة 6 أشهر.

وأوضح مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني بالجمعيات الأهلية، أن كراتين السلع الغذائية ستصل للأسر إلى المنازل مباشرة؛ بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من النساء

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية، إن هناك دراسة أجنبية حديثة أثبتت أن كل جرام زيادة في دهون البطن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 11%، موضحة أن دهون التي تتركز في البطن تكون موجودة على الأعضاء الداخلية كالقلب والكبد والبنكرياس.

وأشارت الصيرفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الدهون تسبب الإصابة بأمراض السرطان والزهايمروالسكر، والقلب، ومن ثم يعتبر الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب لأن الدهون تتركز لديهم على البطن بسبب هرمون الذكورة.

وأضافت أن الدهون تتركز لدى النساء في منطقة الجناب والأرداف، لافتة إلى أن الشخص الذي ليس لديه دهون بطن ولكن جسمه ممتلىء، فهو ليس معرضا للإصابة بأمراض القلب، فالازمة في دهون البطن بالتحديد..