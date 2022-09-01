تعليق ميدو على اختيارات روي فيتوريا لقائمة منتخب مصر

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، لقائمة الفراعنة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، أن فيتوريا سيقوم بتقليص القائمة بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وتابع: "فيتوريا يرغب في تجربة العديد من اللاعبين المحليين في الفترة المقبلة، قبل الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب".

وأوضح ميدو، أن القائمة المبدئية التي وقع عليها الاختيار، جيدة بشكل كبير، لافتًا إلى أنه لا يعترض على تواجد أي لاعب.

وأشار إلى أن تصريحات روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي بها حالة كبيرة من الاتزان، لافتًا إلى أن خطة المدرب جيدة بشكل كبير.

