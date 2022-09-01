اسعار الدولار تفتتح تعاملات اليوم الخميس 1 سبتمبر2022 على استقرار

الاقتصاد
اسعار صرف الدولار
اسعار صرف الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

 سجلت  اسعار  صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  في  بداية تعاملات اليوم  الخميس  1 سبتمبر 2022 استقرار، بعدما شهدت ارتفاعات بقيمة 4 قروش خلال تعاملات اليومين الماضيين.

 

أسعار الدولار بالبنوك اليوم  الخميس 1 سبتمبر 2022:

 

وجاءت اسعار الدولار في البنوك بداية تعاملات اليوم الاربعاء كالاتي:

 

سعر الدولار في البنك المركزي: سجل سعر الدولار نحو19.16 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

 

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه.

 

بنك القاهرة: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

البنك العربي الأفريقي: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

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