اسعار الدولار تفتتح تعاملات اليوم الخميس 1 سبتمبر2022 على استقرار
سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 استقرار، بعدما شهدت ارتفاعات بقيمة 4 قروش خلال تعاملات اليومين الماضيين.
أسعار الدولار بالبنوك اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:
وجاءت اسعار الدولار في البنوك بداية تعاملات اليوم الاربعاء كالاتي:
سعر الدولار في البنك المركزي: سجل سعر الدولار نحو19.16 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع بالبنك المركزي.
البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه.
بنك القاهرة: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
بنك البركة: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.