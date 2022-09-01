أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 1 سبتمبر وسط ترقب لأعلان المصانع اسعارها الجديدة

واصلت اسعار الحديد في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، استقرارها لاسعار تسليم ارض المصنع،ليتراوح سعر الطن بين 17 ألف جنيه ويصل إلى 17900 جنيه، وسط ترقب لاعلان المصانع عن الاسعار الجديدة بعدما كانت قد ثبتتها الشهر الماضي.

زيادة 25% في اسعار طن الحديد بمصر:

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاسكان، ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر أغسطس الجاري بمقدار 25.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2021، حيث سجل سعر طن الحديد في شهر أغسطس الجاري 18150 جنيها للطن، في الوقت الذي سجل فيه خلال الشهر ذاته من 2021 نحو 14500 جنيه، كما ارتفع سعر طن الحديد خلال شهر أغسطس الجاري مقارنة بشهر يوليو الماضي بمقدار 2.3% بعدما سجل سعر الطن خلال الشهر الماضي 17750 جنيها.

أسعار طن الحديد في مصر اليوم :

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

سعر طن حديد بشاى اليومالخميس 1 سبتمبر 2022

وصل سعر طن حديد بشاي في مصر اليومالخميس 1 سبتمبر 2022 إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق.

سعر طن حديد عز اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

وصل سعر طن حديد عز اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 2022 إلى 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.