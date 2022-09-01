أسعار الاسمنت في مصر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

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اسعار الاسمنت اليوم في مصر

سجلت اسعار طن الاسمت في مصر استقرار بداية تعاملات اليوم  الخميس 1 سبتمبر  2022،  وسط ارتفاعات في الاسعار بنحو 50% خلال شهر اغسطس الماضي على اساس سنوي.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

سعر طن اسمنت المسلح اليوم   الخميس 1 سبتمبر 2022

سجل سعر طن اسمنت  المسلح  اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 2022ليصل إلى 1488جنيه.

سعر طن اسمنت النصر  اليوم  الخميس 1 سبتمبر 2022

 استقر   سعر طن اسمنت النصر اليوم  الخميس 1 سبتمبر 2022عند  1445للطن. 

سعر طن اسمن وادي النيل  اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

 سجل  سعر طن اسمن وادي النيل في  استقرار ليصل إلى 1440 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج اليوم   الخميس 1 سبتمبر 2022

استقر سعر طن الاسمنت لافارج 1455 جنيه للطن.

سعر طن اسمنت حلوان  اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 عند 1490  جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي  اليوم  الخميس 1 سبتمبر 2022

سعر  طن اسمنت السويدي سجل  1535 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا  اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

بلغ سعر طن أسمنت قنا  1425 جنيه للطن.

 الاسكان زيادة في اسعار الاسمنت 50% على اساس سنوي:

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاسكان زيادة في  أسعار الأسمنت خلال الشهر الجاري بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021 لتسجل الزيادة نحو 50.6%، حيث سجل سعر الطن الأسمنت البورتلاندي  العادي خلال أغسطس الجاري نحو  1355 جنيها للطن، بينما سجل في الشهر ذاته من العام الماضي 2021 نحو 900 جنيها، كما ارتفع سعر طن الأسمنت خلال شهر أغسطس الجاري مقارنة بشهر يوليو الماضي بمقدار 2.3% بعدما سجل سعر الطن خلال الشهر الماضي 1325 جنيها.

شعبة مواد البناء تعلن زيادات جديدة في سعر طن الاسمنت بداية من الاسبوع الجارس 

 أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية   سترتفع بقيمة 100 جنيها للطن بداية من الاسبوع الحالي لتسجل أرض المصنع 1300 إلى 1400 جنيه للطن، وتتراوح ما بين 1500 إلى 1600 جنيه للمستهلك.

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