أسعار البيض في مصر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022.. سعر الطبق يصل إلى 75 جنيه

جلت اسعار بيض المائدةة في مصر استقرار، وسط نفي من اتحاد الدواجن الأخبار المتداوله عن توقعات وصل سعر طبق البيض إلى 120 جنيه.

أسعار البيض ترتفع في السوق المحلي:

وشهدت اسعار طبق البيض بالنسبة للمستهلكين استقرار بعد ارتفاعات قوية على مدار الايام الماضية لتصل إلى طبق البيض الاحمر في المتوسط إلى 75 جنيه و70 جنيه لطبق البيض الابيض.

اسعار البيض في المزارع:

واستقرت اسعار البيض في المزارع ارتفاعات عند 60.5 جنيه لسعر طبق البيض، بينما وصل طبق البيض الاحمر إلى مستويات 61 جنيه.

اتحاد الدواجن ينفي وصل سعر طبق البيض إلى 120 جنيه:

ونفت اتحاد الدواجن الاخبار المتداولة عن توقعات وصل سعر طبق البيض إلى 120 جنيه.

ولفت المهندس أحمد نبيل عبد الله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن إلى أن الشعبة قامت بتكذيب هذا الخبر، وتواصلت مع نشر هذا الخبر، وتم إزالة اسم اتحاد منتجي الدواجن من الخبر،، مضيفًا أن سعر طبق البيض الآن يقدر بـ75 جنيه وهذا بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف لـ11 ألف جنيه بدلاص من 5 آلاف جنيه.

52 جنيه السعر العادل لكرتونة البيض:

وكان عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بتحاد الغرف التجارية اعلن ان السعر العادل لكارتونة البيض 52 جنيه، على ان يصل لمستهلك إلى 55 جنيه ولا يتجاوز تلك القيمة، مؤكدا ان ارتفاع اسعار البيض عن تلك المستويات جشع تجار.

الزراعة تطرح كميات اضافية من البيض بسعر 62 جنيه للسيطرة على ارتفاع الاسعار :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارةد، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 62 جنيها للأبيض و64 جنيها للأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقى للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات "كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية"، فضلا عن طرح كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع الى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفه المنتج، وذلك فى اطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن البورصة هى أساس تسعير البيض فى الأسواق وأن المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا إلى أن ضرورة الأخذ فى الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية ورائدة واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا فى الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.