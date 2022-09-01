استقرت اسعار الدواجن والكتاكيت في مصر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، وسط توقعات بارتفاعها مع زيادة تكاليف عمليات التربية منها ارتفاع اسعار الاعلاف.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

استقرت اسعار الدواجن تسليم ارض المزرعة ليصل سعر كيلو الابيض إلى 27 جنيه لتصل إلى المستهلك 32 جنيه، وكيلو الساسو إلى 49 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

كتكوت ابيض تسمين 4.50 جنيه.

كتكوت ساسوم 4.25 جنيه.

بط مولار 13 جنيه.

بط مسكوفي 11.50 جنيه.

كتكوت بلدي 3 جنيه.

كتكوت رزي 5 جنيه.