رابط مباشر.. اعرف نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

نتيجة تقليل الاغتراب 2022، يتساءل الكثيرون عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب وذلك بعدما ظهرت نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية وتم فتح التسجيل أمام الراغبين في تقليل اغترابهم من طلاب الشهادة الثانوية العامة.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وتصدرت نتيجة تقليل الاغتراب 2022 اليوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل في مصر، بعدما زاد بحث الطلبة وأولياء أمورهم الراغبين في تقليل اغترابهم عن النتيجة.

ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

ويترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق الجامعات 2022، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022 والتي انطلق الطلاب في تسجيل رغبتهم من طلاب المرحلة الأولي والمرحلة الثانية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، من تنسيق الجامعات 2022، في السبت الموافق الـ27 من الشهر الماضي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بشكل مباشر من خلال الضغط هنـــــــــــا.

يُذكر أنه توجد مجموعة من الشروط قبل ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022 متمثلة في صاحب الدرجات الأعلى حيث تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب وداخل شهادة الثانوية العامة.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات أن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من المقرر أن تظهر عقب انتهائه من حصر عدد الطلاب داخل جميع الكليات إلى جانب رصد عدد المقاعد الشاغرة داخل كل كلي، ليتم تسكين الطلاب بشكل مرتب.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 وإغلاق باب التسجيل

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لم يتم تحديده، مشيرة إلى أنه تم إغلاق باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في تقليل اغترابهم أمس، مشيرةً إلى أن الكليات تقبل 10% فقط، في حين يكون تقليل الاغتراب فرصة للطلاب لتغير الكليات التي قد تكون جاءت إليهم على غير رغبتهم.

شروط تقليل الاغتراب 2022 قبل ظهور النتيجة

وتوجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل قبول تقليل الاغتراب منها:

1- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

4- لا توجد تحويلات ورقية.

5- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

6- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها "مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة".

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وانتهت فترة تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2022 يوم أمس الأربعاء الموافق الـ31 من أغسطس حيث يمكن استقبال بيانات طلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

تقليل الاغتراب وتنسيق المرحلة الثالثة

ومن المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة بالكليات 2022 بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الأولى والثانية، ولا يتم إغلاق رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 وإعلان النتيجة، وتقديم طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة في رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

رابط مباشر.. نتيجة تقليل الاغتراب 2022

ويمكن للطلبة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برابط مباشر من خلال وضع رقم الجلوس بعد الدخول إلى هنــــــــــــا.