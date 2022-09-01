عاجل.. اسعار الذهب في مصر تخفض في اول تعاملات شهر سبتمبر.. والجنيه الذهب يخسر 40 جنيه

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اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر تنخفض 5 جنيه

حققت أسعار الذهب في مصر انخفاضات بقيمة 5 جنيه للجرام في التعاملات الصباحية، بعدما تراجعت أسعار الذهب عالميا 1700 دولار للأوقية متأثرة بقوة الدولار.

 

أسعار الذهب تتراجع في مصر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1257 جنيه للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 22 إلى 1152 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب  عيار 21  1100 جنيه مقارنة 1105 جنيه فى التعاملات الصباحية، وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 942 جنيه، وتراجع سعر عيار الذهب 12 إلى 628 جنيه،  بينما خسر الجنيه الذهب 40 جنيه لتتراجع إلى 8800 جنيه.

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