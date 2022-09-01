احتفالا بالشمول المالي..بنوك تعلن فتح حسابات دون أي رسوم

أعلن عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مواصلة فتح حسابات مجانا احتفالا بفعالية الشمول المالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تبدأ فاعليات الشمول المالي من 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر، حيث تقدم البنوك خدمات فتح الحساب البنكي سواء إلكترونيا أو من التواجد داخل الفروع دون تحميل العملاء أي من الرسوم.

وسبق وأن قدم عدد من البنوك أيضا فتح حساب مجاني خلال الفترة من 1 اغسطس وحتى 15 أغسطس من بينهم البنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية.

شروط فتح حساب بنكي:

ويشتطرت لفتح حساب بنكي توفرا الاتي:

1- صور بطاقة رقم قومي سارية.

2- خطاب من جهة العمل التابع إليها.

3- يتم فتح الحساب الجاري خلال 24 ساعة.

مميزات الحساب الجاري: