احتفالا بالشمول المالي..بنوك تعلن فتح حسابات دون أي رسوم
أعلن عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مواصلة فتح حسابات مجانا احتفالا بفعالية الشمول المالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن تبدأ فاعليات الشمول المالي من 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر، حيث تقدم البنوك خدمات فتح الحساب البنكي سواء إلكترونيا أو من التواجد داخل الفروع دون تحميل العملاء أي من الرسوم.
وسبق وأن قدم عدد من البنوك أيضا فتح حساب مجاني خلال الفترة من 1 اغسطس وحتى 15 أغسطس من بينهم البنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية.
شروط فتح حساب بنكي:
ويشتطرت لفتح حساب بنكي توفرا الاتي:
1- صور بطاقة رقم قومي سارية.
2- خطاب من جهة العمل التابع إليها.
3- يتم فتح الحساب الجاري خلال 24 ساعة.
مميزات الحساب الجاري:
- قبول الإيداعات والسحب النقدي
- يمكن إعادة تغذية الحساب لأكثر من مرة في الشهر الواحد (مرتب – حافز – مكافآت)
- الاطلاع على رصيد الحساب من خلال آلات الصرف الآلي ATM الخاصة دون أي تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كشف حساب لحظي مجانًا عن طريق ماكينة الصراف الآلي
- إصدار بطاقة تحمل علامة الفيزا إلكترون أو الماستر إلكترونيك (بمميزات السحب والشراء)
- إمكانية استخراج دفتر شيكات على الحساب
- إمكانية إصدار بطاقات إضافية على الحساب
- الاستعلام على أرصدة الحسابات
- الاستعلام على جميع الحركات داخل الحساب
- إمكانية فتح حسابات فرعية وبجميع العملات والتحويل بينهما.
- إضافة الرواتب بنفس يوم العمل عند إرسال الملف المالي والتحويل قبل الساعة الثانية عشر ظهرًا