كل ما تود معرفته عن زيادة التموين الجديدة ومدة تطبيقها

زيادة التموين، وعدت الحكومة المصرية منذ أيام بوجود حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى الحماية الاجتماعية ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، والذين يمثلون قطاعا حيويا كبيرا في مصر.

زيادة التموين

وتصدرت زيادة التموين اليوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعدما تفاجأ المواطنون حينما ذهبوا إلى صرف النقاط التموينية بوجود زيادة لهم على البطاقات.

زيادة التموين الجديدة

ويستفيد من زيادة التموين أولى إجراءات الحماية الاجتماعية، قطاع كبير من المواطنين، يصل إلى نحو ربع الشعب المصري، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.

تطبيق زيادة التموين

وقالت وزارة التموين إن شهر سبتمبر سيشهد زيادة التموين إلى جانب طرح مجموعة من السلع الجديدة، موضحة أن الزيادة تقدر بـ300 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة التموين بتوجيهات السيسي

ووجه السيسي بوضع زيادة التموين والتي تمثل زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلًا من 100 جنيه، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية.

دخول زيادة التموين حيز التنفيذ

وجاءت زيادة التموين الجديدة ضمن حملة إجراءات حماية اجتماعية يستفيد منها مليون أسرة، والتي انلطلقت اليوم الخميس، الموافق الأول من سبتمبر 2022 وتستمر حتى 6 شهور، حيث دخلت هذه الإجراءات الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ بدءا من اليوم.

ما تتضمنه زيادة التموين

وتشمل زيادة التموين الجديدة والدعم المقرر لـ6 أشهر مقبلة بتوجيهات السيد رئي الجمهورية، نحو 36 مليون مستفيد من أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والتي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة.

زيادة التموين وطرح منتجات جديدة

وأشارت وزارة التموين في وقت سابق وقبل تنفيذ زيادة التموين إلى أنه سيتم طرح منتجات جديدة في السلع التموينية في شهر سبتمبر المقبل، تتضمن مسلى نباتى "سمنة" ودقيقًا معبأ، وطحينة بيضاء وتونة ومربى ليصل عدد السلع التي تُصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

زيادة التموين وتطبيقها

ويشهد سبتمبر الجاري زيادة التموين وهو ما بدأ تنفيذه اليوم مع طرح سلع جديدة للتموين في السلع التموينية حيث سيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم، وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة، و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

زيادة التموين والسلع التموينية المطروحة

ومن المقرر أن يتم صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر، ويحق للمواطن صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع، وذلك إضافة إلى زيادة التموين الجديدة.