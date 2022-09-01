الثانوية العامة 2022.. رابط وخطوت الحصول على نتيجة الدور الثاني

ننشر لكم متابعينا الكرام رابط وخطوت الحصول على نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة 2022، حيث يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وفور عتمادها نهائيا يمكنكم معرفة النتيجة فورا من خلال الرابط والخطوات التي توفرها لكم بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية.

وانتهت منذ يومين امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2022، وتوجد الكثير من الطلاب عبر محركات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022 للحصول على النتيجة بمجرد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الثانوية العامة 2022.. رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني

ويتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثانب 2022 من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم وذلك بمجرد اعتمادها، حيث يمكنكم الضغط هنا سريعا مرة واحدة ستجد نفسك في الموقع المخصص من جانب الوزارة لمعرفة النتيجة هنااااا

الثانوية العامة 2022.. خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني

لمعرفة نتيجة الدور الثانى، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الرابط https://moe.gov.eg/

ويتم الضغط على «نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى».

وإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

والضغط على استعلم وسوف تظهر جميع النتائج.

موعد ظهور الثانوية العامة 2022 نتيجة الدور الثاني

وحرصا على توفير الخدمات لقرائه، ينشر موقع الفجر الإلكتروني ظهر اليوم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الدخول على موقع الفجر والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها.

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر موقع الوزارة خلال ساعات.