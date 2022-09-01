احصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إغلاق باب التسجيل في تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية يوم أمس الأربعاء، ليترقب الطلاب ظهور النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ويبحث الكثيرون عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بشكل كبير عقب الإعلان عنها وعن نسب النجاح اليوم، ليشهد الطلاب والطلبة الذين انتهوا من تأدية امتحانات الدور الثاني نتائجهم والكليات المحتمل الالتحاق بها.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 اليوم الخميس، لطلبة الثانوية العامة، لتتزايد عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من أجل معرفتها والحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 وعدد الطلاب

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا وطالبة بنسبة 88.7%، يتسارعون لمعرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 اليوم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وأكدت "التعليم" ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أنه يمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بالضغط هنــــــــــا.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بعدما اعتمدها رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال الساعات القادمة من خلال الرابط "https://emis.gov.eg/".

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

1- الدخول إلى موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بالضغط هنـــــــا.

2- الضغط على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- استعلام نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.

5- ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.

وانتهى من تأدية الامتحان قرابة الـ152029 طالبا وطالبة، إذ بدأت الامتحانات منذ يوم السبت الموافق 20 أغسطس وانتهت يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته، بينما انطلقت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، يوم 20 أغسطس الماضي.

كما أدى أكثر من 157 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، فى 300 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، مؤكده أن الامتحانات تمت بانضباط دون حدوث أي مشكلات تعوق العملية الامتحانية.