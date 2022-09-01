عاجل.. اسعار النففط تواصل الانخفاض عالميا مع تراجع النشاط الصناعي

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعدما عززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين المخاوف من أن التضخم ورفع أسعار الفائدة قد تقود لتباطؤ الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.10 سنت أو 2.2 بالمئة إلى 93.54 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.86 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 87.69 دولار للبرميل.

وقال نوبرت روكر المحلل لدى جوليوس باير إن "الطلب على النفط في العالم الغربي، وكذلك في الصين، متباطئ، بينما تتزايد الإمدادات بشكل تدريجي، لأسباب على رأسها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة".

وأظهرت نتائج مسوح نشرت يوم الخميس أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في أغسطس، إذ تواصل الضغوط التي تفرضها قيود كورونا في الصين وارتفاع التكاليف النيل من الأنشطة التجارية، مما زاد من قتامة التوقعات الخاصة بالتعافي الهش بالمنطقة.

وتراجع يوم الخميس المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية لأدنى مستوى في سبعة أسابيع، مما يزيد المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة وارتفاع قياسي للتضخم في المنطقة.

كما تتأثر الأسعار باحتمال إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي من شأنه أن يتيح للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) زيادة صادراتها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون أيام.