"الرسالة على بون الخبز".. زيادة دعم التموين حتى 300 جنيه

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022،صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات من خلال 4 آلاف منفذ تابعة للوزارة متمثلة في (البداليين التموينين - جمعيتي- المجمعاتالاستهلاكية)، في ظل زيادة الدعم على بطاقات ما يقرب من 36 مليونمواطن مطابقين لمواصفات الدعم الاستثنائي.





وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على أنه سيتم إرسال رسالة على كود صرف الخبز للأسر المستحقة للمنحة الاستثنائية التيوجه بها الرئيس، وسيكون نص الرسالة على بون الخبز سيتم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين الخاصة بك لمدة 6 شهور وكذلك نفسالأمر مع البطاقات المستحقة 200 أو 300 جنيه، وفي حالة أنه غير مستحق سيكون الصرف كما هو دون زيادة، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





وحصلت "الفجر" على عدد من بونات صرف الخبز لأصحاب البطاقات الذي وجه لهم الدعم الاستثنائي، مكتوب عليها رسالة: تم إضافةمبلغ 100 جنيه كدعم تمويني إضافي لمدة 6 شهور، وكذلك 200 و300 جنيه.





رسالة زيادة الدعم على بون صرق الخبز

وأوضح وزير التموين أنهتم حصر الفئات الأكثر احتياجا ومستفيدا من بطاقات التموين فوجدنا أنه بالنسبة لبطاقات الأسرة الواحدة سوفيستفيد منها 7 ملايين 657 ألف 178 أسرة، أما بالنسبة للبطاقات التي بها من أسرتين لثلاثة أسر تبلغ 332 ألف و428 بطاقة أمابالنسبة للبطاقات التي بها أكثر من ثلاثة أسر 926 بطاقة وبالتالي العدد الإجمالي هو أكثر من 36 مليون مستفيد.

زيادة 200 جنيه دعم إضافي

وأضاف أن التكلفة الشهرية لهذه الزياد هي 833 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أن مستفيدي التموين يبلغ عددهم 64 مليون مستفيد يمثلون23 مليون بطاقة بتكلفة 3 مليارات في الشهر الواحد وبالتالي الزيادة تقترب من المليار.

وأوضح الوزير أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف لبطاقات التموين وتم زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف،مؤكدا أن قائمة الصرف سوف تكون متاحة فى 1 سبتمبر لصرف هذه الزيادة.

زيادة عدد السلع التموينية

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، مقررات شهر سبتمبر 2022 بزيادة عدد السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين، بواقع 5 سلع، يحق للمواطن الحصول عليها ضمن المستحق من الدعم.

وطبقًا للقرار الصادر بهذا الشأن، والتي حصلت “الفجر”، على نسخة منه، نرصد لكم السلع الخمس الجديدة ضمن القرار الوزاري:

مسلى نباتي (سمنة)

دقيق معبأ

طحينة بيضاء

تونه

مربى



وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.

وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.



