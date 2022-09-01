شعبة الذهب والمجوهرات.. توضح أسباب عدم تراجع اسعار الذهب محليا رغم هبوطه عالميا

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات بتحاد الغرف التجارية عن الاسباب التى دفعت اسعار الذهب في مصر لعدم التراجع، على الرغم من هبوطها عالميا إلى ما دون 1700 دولار للاوقية.

ارتفاع حجم الطلب يمنع تراجع الاسعار محليا

وقالت الشعبة في بيان صحفي، بالرغم من تراجع السعر العالمي، لكن ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي ونقص المعروض يبقي علي سعر الذهب عيار ٢١ فوق مستوي الف جنيه للجرام.

وانخفضت اسعار الذهب عالميا أدني مستويات 1700 دولار للأوقية، مع توقعات رفع اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية؛ ليتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1704.70 دولار للأوقية بعد أن لامس 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو تموز.

هبوط محدود في اسعار الذهب محليا:

وبالرغم من الاخفاض القوي في سعر الذهب العالمي إلا ان الانخفاضات محليا كانت محدودة وبقيمة 5 جنيه للجرام حيث انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1257 جنيه للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 22 إلى 1152 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 1100 جنيه مقارنة 1105 جنيه فى التعاملات الصباحية، وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 942 جنيه، وتراجع سعر عيار الذهب 12 إلى 628 جنيه، بينما خسر الجنيه الذهب 40 جنيه لتتراجع إلى 8800 جنيه.