أخبار البورصة اليوم الخميس 1-9-2022 تراجع جماعي للمؤشرا وخسائر 5 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجعات جماعية وسط خسائر في رأسمالها السوقي بقيمة 5.3 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 679.878 مليار جنيه مدفوعة بعمليات بيعية قوية من قبل المستثمرين الاجانب والعرب.

أداء مؤشرات البورصة:

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 في ختام تعاملات اليوم الخميس 1-9-2022، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستويات 9936.87 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 1.63% ليصل إلى 2165.39 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 1.4% ليصل إلى 3107.69 نقطة.

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال الجلسة نحو 1.5 مليار جنيه على الأسهم والسندات بالتداول على 677.4 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 46 ألف عملية.

تعاملات المستثمرين:

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات للشراء بصافي 628.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بقيمة 82 مليون جنيه و546 مليون جنيه على الترتيب.

واستحوذا المستثمرون المصريين على نسبة 74.3% من إجمالي التعاملات بينما استحوذ الأجانب والعرب على نسبة 19.5% و6.11% على الترتيب.

الأسهم الاكثر ارتفاعا:

وتصدر سهم أودن للاستثمار قائمة الاسهم المرتفعة بنسبة 10%، تلاه سهم مصر للاسواق الحرة بنسبة 5.9% وسهم بلتون المالية القابضة 5.5%.

الأسهم الأكثر انخفاضا:

وتصدر سهم العرفة للاستثمارات ووالاستشارات قائمة الاسهم المتراجعة بنسبة 19%، تلاه سهم حق اكتتاب شركة غاز مصر 1 بنسبة تراجع 8.02%، ثم جاء سهم شارزم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 7.8%.