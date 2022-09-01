7 شركات سيارات تستدعي 220 ألف مركبة بسبب عيوب صناعية تؤدي للحريق

أعلنت وزارة النقل الكورية اليوم الخميس أن 7 شركات للسيارت ستستدعي طواعية ما يزيد على 220 ألف مركبة لإصلاح المكونات المعيبة، حسب وكالة يونهاب.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية في بيان إن الشركات تشمل كيا وهيونداي موتور ومرسديس بنز وجنرال موتورز كوريا والمقر الإقليمي لجنرال موتورز في آسيا والمحيط الهادى الذي يستورد طرز كاديلاك وخدمة مبيعات فورد كوريا وستيلانتيس كوريا، تستدعي ما مجموعه 222،138 مركبة من 14 طرازا.

وتشمل المشاكل التي أدت إلى الاستدعاء، حريقا محتملا ناتجا عن ماس كهربائي في وحدة التحكم الكهربائي الهيدروليكي في سيارة سنتافي الرياضية المتعددة الاستخدامات ونظام نقل خاطئ في طراز E300e 4MATIC من مرسديس-بنز وتسرب زيت محتمل في سيارة جيب شيروكي الرياضية المتعددة الاستخدامات التي استوردتها ستيلانتيس.

يشار إلى أن ستيلانتيس هي شركة مشتركة بنسبة 50:50 تم إنشاؤها من خلال اندماج فيات كرايسلر أوتوموبيل الأمريكية ومجموعة بي أس إيه الفرنسية.

وذكرت الوزارة أن مالكي المركبات يمكنهم زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء مجانا.

وفى الأسبوع الماضى، أعلنت وزارة النقل الكورية أن شركات بي إم دبليو كوريا ورينو كوريا موتورز وأربع شركات أخرى ستستدعي طواعية أكثر من 26 ألف سيارة لإصلاح المكونات المعيبة.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن الشركات الست، بما في ذلك بورش كوريا وستيلانتس كوريا وفورد سيلز سيرفيس كوريا وتويوتا موتور كوريا، تستدعي ما مجموعه 26،449 وحدة من 48 طرازًا مختلفًا.

تشمل المشاكل المشار إليها اندلاع حريق محتمل بسبب عطل في سخان صمام علبة تهوية المرافق في سيارة بي إم دابليو 528 أي سيدان، ومشاكل برامج في لوحة قيادة بورشه تايكان وعيوب في نظام تكييف الهواء في بيجو e-2008 الإلكترونية من ستيلانتس، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي هذه المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال المكونات المعيبة مجانًا.