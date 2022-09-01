بالصور| هيئة الدواء تحذر من 3 عقاقير مغشوشة.. تعرف عليها

حذّرت هيئة الدواء المصرية، من 3 مستحضرات دوائية تم تداولها في السوق المحلي، مشددة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

في منشورها رقم 22 لسنة 2022، وجهت الهيئة بضبط وتحرير العبوات من مستحضر "Ivermectin 2% lotion 60ml"، للتشغيلة رقم 6241/2022، وإنتاج شركة نويفا كابيتال فارما، لكونه غير مســجل بهيئة الدواء.

ويستخدم الدواء لعلاج بعض أنواع الديدان والطفيليات وموضعيًا لعلاج القمل.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 23 لسنة 2022، بضبط وتحريز كافة العبوات من مستحضر "Ivy Cough syrup" بكافة أحجامه.

والمستحضر من إنتاج شركة كرمان لصالح أفانسي فارما، ومدون على العبوة رقم التسجيل بهيئة سلامة الغذاء 1085/2021، لكنه غير مسجل طبقا لإفادة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

والدواء مستحضر طبيعي، يحتوي على مادة فعالة عشبية، يعتبر مذيب للبلغم، كما يساعد على طرده، ويهدئ السعال التشنجي المرهق، فيقوم بتصفية المسالك التنفسية.

كما أهابت هيئة الدواء بالمواطنين ومقدمي الخدمة الطبية نحو توخي الحذر من العبوات المقلدة المحتمل تواجدها في السوق المصري من مستحضر التجميل "Vestalia DEPILATORY WAX PINE RESIN AND BEESWAX"، بناء على ما ورد إلينا من قبل الشركة المستوردة للمستحضر نحو احتمال وجود عبوات مغشوشة منه، وهو مستحضر إزالة الشعر باستخدام الشمع.

هيئة الدواء تحذر من 3 أدوية مغشوشة

هيئة الدواء تحذر من 3 أدوية مغشوشة

هيئة الدواء تحذر من 3 أدوية مغشوشة

هيئة الدواء تحذر من 3 أدوية مغشوشة