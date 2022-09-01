موعد مشاهدة مباراة الشباب وأبها اليوم 1-9-2022 والقنوات الناقلة بالدوري السعودي

يصطدم نادي الشباب السعودي بنظيره أبها في مواجهة قوية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في إطار مواجهات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي حيث يرفع كلا الفريق شعار لا بديل عن الفوز في ظل الصحوة التي بدأوا الموسم بها عكست مدى التحضيرات القوية للموسم وهو ما يجعل من الصعوبة البالغة توقع نتيجة مباراة الشباب ضد أبها لا سيما أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بدأ قويا وشرسا في ظل رغبة أكثر من 5 أندية في التتويج باللقب لهذا الموسم وعلى رأسها الهلال والنصر واتحاد جدة في غياب نادي أهلي جدة الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى رغم أنه كان من الأندية العريقة في الكرة السعودية ولذلك فإن الجميع يترقب ما يمكن أن يكون في هذه المواجهة مع تقارب مستوى الفريقين.





موعد مباراة الشباب وأبها





من المقرر أن تنطلق هذه المواجهة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية وسيتم نقلها من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية بعد الاندماج مع قناة إم بي سي.



وحقق الشباب فوزا مثيرا في الجولة الأولى من الدوري السعودي أثبت من خلاله أنه قادم بكل قوته للمنافسة على اللقب في هذا الموسم بعدما اكتسح نادي الباطن بثلاثة أهداف نظيفة ومثيرة كما أن الفريق تعاقد مع فهد المولد من اتحاد جدة من أجل زيادة الفاعلية الهجومية في جميع المباريات وسيعتمد عليه المدير الفني فيسنتي مورينو في المباريات تباعا من أجل مواصلة الانتصارات رغم صعوبة اللعب ضد أبها الذي يجيد مواجهة الكبار والفوز عليها فهو خصم صعب الترويض دائما.



على الجانب الآخر من المواجهة فإن نادي أبها يطمع في تحقيق 3 نقاط جديدة بعدما قدم عرضا قويا أمام الرائد في الجولة الأولى وحسمه بهدف نظيف ومن أهم نجوم الفريق سعد بقير نجم منتخب تونس الذي يجب أن يلفت أنظار الأهلي والزمالك في الدوري المصري كما يضم الفريق بين صفوفه عبد الفتاح آدم وماتيتش ومبونجو وهي أسماء كبيرة قادرة على صناعة الفارق في الدوري السعودي للمحترفين.