موانئ بورسعيد تتداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
قناة السويس
قناة السويس



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد شهدت اليوم  تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.


وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (ZAMZAM A) وجنسيتها سانت كيتس لتفريغ 3382 طن رخام بالميناء، وسفينة بضائع عامة وغادرته سفينة حاويات، بينما تتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وأضافت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 5 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، لافتا إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يفاجئ الأخطبوط الصغير بقرار ناري

احصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقات الأهلي الصيفية

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. لينك سريع ومباشر لدرجاتك

عاجل.. الإعلان عن انتقال زيزو إلى الريان القطري

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل الحاوي للدوري السعودي

مفاجآة كُبرى.. اسم جديد مُرشح لخلافة سواريش

عاجل.. بيراميدز يطلب الحصول على أخطبوط الأهلي