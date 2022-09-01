موانئ بورسعيد تتداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد شهدت اليوم تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (ZAMZAM A) وجنسيتها سانت كيتس لتفريغ 3382 طن رخام بالميناء، وسفينة بضائع عامة وغادرته سفينة حاويات، بينما تتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وأضافت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 5 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، لافتا إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.