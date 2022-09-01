حالة الطقس غدًا الجمعة 2 سبتمبر 2022 ولمدة 6 أيام.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 2 سبتمبر ولمدة 6 أيام، حيث زفت الأرصاد بشرى سارى للمواطنين بشأن درجات الحرارة والأحوال الجوية خلال هذه الفترة.

 

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 سبتمبر 2022 ولمدة 6 أيام

 أعلنت الأرصاد استمرار تستمر الأجواء الحارة والرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما يسود طقس رطب وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتعتدل درجات الحرارة، خلال ساعات الليل، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأكدت خبراء هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على البلاد، حيث تسجل درجات الحرارة المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

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درجات الحرارة غدا الجمعة

وفيما يلي نقدم لكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في البلاد.

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 - المحسوسة 35

السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43- المحسوسة 44

 

وتوضح خرائط الطقس حدوث تحسن في درجات الحرارة خلال فترات الليل، بسبب نشاط الرياح الملحوظ الذي يساعد خفض الإحساس بدرجات الحرارة.

وحول ارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار والذروة، رصدت الأقمار الصناعية الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية تكوّن السحب المنخفضة خلال ساعات النهار التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتحد من تأثير أشعة الشمس خلال فترات الصباح.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على سلاسل جنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بداية من الثلاثاء القادم 6 سبتمبر بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية.

فيما يستمر الاستقرار في درجات الحرارة شمال البلاد، حيث تترواح ما بين 33-35 درجة مئوية.

كما حذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين و3 درجات مئوية.

وناشدت الأرصاد قائدى السيارات بتوخى الحذر عند القيادة لانتشار الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، الأمر الذي يُخفض من الرؤية حتى السادسة صباحا.

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