زيادة التموين الاستثنائية.. تعرف على الفئات المستفيدة وقيمة الدعم تصل لـ300 جنيه

تصدرت عبارة زيادة التموين محرك بحث جوجل، تزامنًا مع بدء صرف زيادة التموين الجديدة مع بداية شهر سبتمبر الجاري للفئات المستحقة، والذي يبلغ عددهم نحو 36 مليون مستفيد من زيادة التموين.

وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل زيادة التموين الاستثنائية، وكيفية معرفة الفئات المستحقة من الدعم، وقيمة الدعم الذي يصل لـ 300 جنيه للأسرة الواحدة.

زيادة التموين الجديدة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 صرف أول دفعة من الدعم الاستثنائي عبر بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية.

ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو 36 مليون مواطن مستفيد، وستكون الزيادة من 100 لـ 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة على كل بطاقة تموينية.

وكان قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن الحكومة اتخذت قرارات بحزمة اجتماعية جديدة لمساعدة المواطنين في ظل الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر احتياجًا سيتمتعون بدعم إضافي لمدة 6 أشهر، حيث تم تحديد نحو 8 ملايين بطاقة على مستوى الجمهورية للحصول على دعم استثنائي إضافي بـ 100 جنيه زيادة ويصل لـ 300 جنيه.

وأضاف سعد الله، في تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة ستصل للمستحقين على بون الخبز، حيث إن البطاقات التي بها أسرة واحدة تحصل على زيادة 100 جنيه وهذه الأسر تكون من الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية، وزيادة الـ 200 جنيه للبطاقة التي بها أسرتين، والـ 300 جنيه زيادة للبطاقات التي بها 3 أسر".

واختتم أن زيادة التموين الاستثنائية يستهدف الفئات الأولى بالرعاية من المستفيدين ببطاقات التموين، ويصل لهذه الأسر رسالة على بون صرف الخبز بقيمة الزيادة التي يقومون بصرفها.